Банда интернет-наркоторговцев в Екатеринбурге получила 64 года заключения за миллион доз наркотиков

В уральской столице осуждены семеро преступников, продававших наркотики через интернет-магазин. У участников банды правоохранителями было изъято более 13 кг синтетических концентрированных наркотиков, что составило более 1 млн разовых доз, сообщили "ОГ" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Был выполнен ряд следственных действий для разоблачения преступников, которые сбывали наркотические вещества с апреля 2014 по ноябрь 2015 года.

Приговор виновным по уголовному делу вынес Ленинский районный суд за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, чч. 4,5 ст. 228.1 УК РФ).

Суд назначил наказание задержанным: Валерию Харинцеву лишение свободы на срок 11 лет со штрафом 150 тыс. рублей, Анару Сахрадову – 9 лет лишения свободы, Александру Баеву – 8 лет 11 месяцев лишения свободы, Павлу Киселёву – 8 лет 9 месяцев лишения свободы, Алексею Бахтию – 8 лет 10 месяцев лишения свободы, Евгению Калугину – 8 лет 10 месяцев лишения свободы, Станиславу Дробышеву – 8 лет 11 месяцев лишения свободы со штрафом 100 тыс. рублей. Все осуждённые будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.