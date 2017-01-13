81% опрошенных считают работу российских журналистов несвободной

Работу журналистов в России считают несвободной и несамостоятельной 81% респондентов. Результаты опроса опубликовал фонд "Медиастандарт" сегодня, 13 января, в День российской печати.

Опрос проводила исследовательская группа "ЦИРКОН" во второй половине прошлого года среди 492 респондентов (от главных редакторов до студентов журналистских факультетов в различных видах медиа).

Согласно опросу, 77% респондентов считают профессию журналиста в России недооценённой в обществе. 86% сотрудников медиа видят главным "ограничителем свободы" вышестоящую структуру, к которой принадлежит владелец СМИ. На втором месте сам владелец (84%), на третьем - "этический внутренний редактор" (66%). Наименее влиятельно давление аудитории - этот фактор посчитали самым значимым только 17% опрошенных.

Среди обязательных характеристик, которые необходимы российскому журналисту, лидируют: знание этических норм (71% голосов), соблюдение этических норм (66%), наличие таланта и грамотное владение языком (66%).

Главными задачами журналистики опрошенные видят: обобщение фактов и формирование картины дня (66%), комментирование и анализ событий (65%), содействие обмену мнениями в обществе (58%).