В выходные на Среднем Урале потеплеет

На Урале закончился морозный период. Установившаяся погода с повышенным на 3 - 5 °С температурным фоном, малым количеством осадков, преобладанием слабого ветра удержится в выходные дни 14-15 января и сохранится на следующей неделе (16-19 января), сообщает Уральский гидрометцентр.

Отметим, что аномально холодная погода наблюдалась в регионе в начале января. При этом в северных районах области с 4 по 10 января температура воздуха была на 10 - 18 °С ниже климатической нормы, ночью опускалась до -35 -43 °С.

На юге Свердловской области крепкие морозы были 8-10 января. Праздничный период примечателен был и частыми значительными снегопадами (особенно 3, 6, 8 января). Остальной территории нашего региона воздействие арктического воздуха коснулось в меньшей степени, дорогу холоду перекрывали циклоны и их атмосферные фронты.

Мороз отступил. По прогнозам Gismeteo, всю предстоящую неделю будет стоять тёплая погода без снега. К слову, по данным Гидрометцентра, на большей части страны морозы пока ослабели.