До 1 февраля в Екатеринбурге изменятся тарифы проезда по "Екарте"

С 1 февраля в Екатеринбурге повысится стоимость проезда на общественном транспорте до 28 рублей. В связи с этим изменятся и тарифы "Екарты", сообщили "ОГ" в компании оператора единого городского проездного билета ОАО "Информационная сеть".

- Изменения по тарифным планам "Екарты" будут приняты администрацией Екатеринбурга до 1 февраля, - отметили в компании оператора единого городского проездного билета ОАО "Информационная сеть".

Добавим, сегодня, 13 января, в Екатеринбурге прошло заседание Региональной энергетической комиссии, на котором был установлен новый тариф. Ранее предприятия, осуществляющие транспортные перевозки, обращались с заявкой о повышении тарифа до 31-35 рублей.