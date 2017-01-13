Областная газета
Спорт 13 января 2017, 14:17

Сергей Карякин продолжает лидировать в общем зачёте ралли "Дакар"

Сюжет

Сергей Карякин на ралли-марафоне «Дакар»
В классе квадроциклов на 39-м ралли-марафоне «Дакар» нашу страну традиционно представляет свердловский гонщик Сергей Карякин.



Свердловский гонщик Сергей Карякин выиграл 10-й этап ралли-рейда "Дакар-2017" и упрочил лидерство в общем зачёте. 

Фото: russiansnag.ru

Спецучасток длинной в 449 км Карякин преодолел за 6 часов 52 минуты и 43 секунды. На второй позиции пришёл чилиец Игнасио Касале. Он уступил свердловчанину почти 11 минут. 

Перед последним этапом Карякин уверенно лидирует в общем зачёте.

Его преследователь Касале отстаёт на 21 минуту. "Дакар" финиширует завтра в Буэнос-Айресе.

Быстрая реклама

СЮЖЕТ: Транспортная революция в Екатеринбурге

СЮЖЕТ: Транспортная революция в Екатеринбурге

РЕКЛАМА

Авиабилеты Екатеринбург

Отели Екатеринбурга

СЮЖЕТ: Программа капремонта многоквартирных домов

СЮЖЕТ: Программа капремонта многоквартирных домов

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (13 января)

В 1948 году в Карпинске был установлен памятник-бюст Василию Вахрушеву. Создал монумент знаменитый скульптор Николай Томский. Фото: wikimedia.org
70 лет назад карпинский угледобывающий трест получил имя министра