Товарооборт между Китаем и Россией вырос за год на 2,2%

Товарооборот между Россией и Китаем за 2016 году вырос на 2,2%, составив 69,525 млрд долларов США, сообщает РИА Новости со ссылкой на главное таможенное управление КНР.

При этом по итогам 2016 года китайский экспорт в Россию вырос на 7,3%, составив 37,297 млрд долларов, а импорт из России снизился на 3,1% — до 32,228 млрд долларов.

Только в декабре товарооборот между РФ и КНР составил 7,16 миллиарда долларов США.

Стоит добавить, что во время 21-й регулярной встречи глав правительств России и Китая в ноябре 2016 года власти стран пришли к договорённости о том, чтобы за 3-7 лет вывести товарооборот на $200 миллиардов.