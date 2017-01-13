ГИБДД закрыла для общественного транспорта ещё шесть улиц в Екатеринбурге

Сюжет Зимние перекрытия дорог

В связи со сложной дорожной обстановкой, а также нарушениями норм содержания улично-дорожной сети УГИБДД Свердловской области вводит ограничения на движение транспорта.

В Екатеринбурге госавтоинспекторы закрыли для общественного транспорта ещё шесть улиц из-за неудовлетворительного состояния проезжей части. Об этом сообщили в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области после очередной проверки.

Госавтоинспекция приостановила движение общественного транспорта до устранения недостатков на улицах:

Громова (на участке от Бардина до Онуфриева),

Учителей (на участке от Уральской до Сулимова),

Новгородцевой,

Коуровской (от Таватуйской до Технической),

Крауля (от улицы Танкистов до Рабочих),

на проспекте Теплоходный (от Таватуйской до Технической).

Специалисты обнаружили на данных участках колею в снежном накате глубиной до 12 см и снежные валы, которые сузили проезжую часть до 1-1,5 м.

В результате возбуждены административные дела по каждому участку по ст. 12.34 КоАП РФ ("Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений"). Главам администраций городских районов выданы предписания на устранение недостатков.

Фото: Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области