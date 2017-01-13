Областная газета
Общество 13 января 2017, 15:19

ГИБДД закрыла для общественного транспорта ещё шесть улиц в Екатеринбурге

Сюжет

Зимние перекрытия дорог
В связи со сложной дорожной обстановкой, а также нарушениями норм содержания улично-дорожной сети УГИБДД Свердловской области вводит ограничения на движение транспорта.



В Екатеринбурге госавтоинспекторы закрыли для общественного транспорта ещё шесть улиц из-за неудовлетворительного состояния проезжей части. Об этом сообщили в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области после очередной проверки.

Госавтоинспекция приостановила движение общественного транспорта до устранения недостатков на улицах:

  • Громова (на участке от Бардина до Онуфриева),
  • Учителей (на участке от Уральской до Сулимова),
  • Новгородцевой,
  • Коуровской (от Таватуйской до Технической),
  • Крауля (от улицы Танкистов до Рабочих),
  • на проспекте Теплоходный (от Таватуйской до Технической).

Специалисты обнаружили на данных участках колею в снежном накате глубиной до 12 см и снежные валы, которые сузили проезжую часть до 1-1,5 м.

В результате возбуждены административные дела по каждому участку по ст. 12.34 КоАП РФ ("Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений"). Главам администраций городских районов выданы предписания на устранение недостатков.

Фото: Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

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СЮЖЕТ: зимние перекрытия дорог

СЮЖЕТ: зимние перекрытия дорог

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