ГИБДД закрыла для общественного транспорта ещё шесть улиц в Екатеринбурге

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Зимние перекрытия дорог
В связи со сложной дорожной обстановкой, а также нарушениями норм содержания улично-дорожной сети УГИБДД Свердловской области вводит ограничения на движение транспорта.
В Екатеринбурге госавтоинспекторы закрыли для общественного транспорта ещё шесть улиц из-за неудовлетворительного состояния проезжей части. Об этом сообщили в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области после очередной проверки.
Госавтоинспекция приостановила движение общественного транспорта до устранения недостатков на улицах:
- Громова (на участке от Бардина до Онуфриева),
- Учителей (на участке от Уральской до Сулимова),
- Новгородцевой,
- Коуровской (от Таватуйской до Технической),
- Крауля (от улицы Танкистов до Рабочих),
- на проспекте Теплоходный (от Таватуйской до Технической).
Специалисты обнаружили на данных участках колею в снежном накате глубиной до 12 см и снежные валы, которые сузили проезжую часть до 1-1,5 м.
В результате возбуждены административные дела по каждому участку по ст. 12.34 КоАП РФ ("Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений"). Главам администраций городских районов выданы предписания на устранение недостатков.
Фото: Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области