"Викинг" первым из российских фильмов попал в мировую десятку по сборам в прокате за выходные

Фильм отечественного производства впервые вошёл в рейтинг кинохитов по сборам в мировом прокате за выходные. Так, лидер российского кинопоказа с 5 по 8 января заработал 6,7 млн долларов в 2 600 кинотеатрах страны и трёх странах Прибалтики, пишет Kinodata.

"Викинг" опередил по сборам драму "Призрачная красота". Этот американский фильм, чьи сборы за тот же период составили 6,6 млн долларов, был показан в 49 странах, тогда как российский блокбастер — в четырёх.

Добавим, что перед "Викингом" в мировом прокате за минувший уик-энд оказались голливудские хиты "Изгой-один: Звёздные войны. Истории", "Кредо убийцы", "Великая стена", "Пассажиры", "Моана", "Зверопой".

Премьера отечественного фильма состоялась 29 декабря, и в тот же день "Викинг" установил российский кассовый рекорд, собрав 142 млн рублей. По сборам за несколько дней он обогнал предыдущих лидеров отечественного кинопроката — военную драму "Сталинград" и фильм "Экипаж", где в главной роли также снялся Данила Козловский, исполнитель роли князя Владимира в исторической ленте "Викинг".

Интервью с Данилой Козловским читайте на сайте "Областной газеты".