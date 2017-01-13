Через Екатеринбургскую таможню за 2016 год провезли товаров на 8,2 миллиарда долларов

Внешнеторговый оборот на территории ответственности Екатеринбургской таможни за прошлый год достиг 8,2 млрд долларов США. Причём экспортировали из нашего региона товаров на 5,6 млрд долларов больше, чем импортировали.
Как сообщили в пресс-службе Екатеринбургской таможни, в основном свердловчане продают за границу:
- металлы и изделия из них (43,9% от общего объёма экспорта),
- машины, оборудование и транспортные средства (24,1%),
- продукцию химпрома и каучук (17%).
А, наоборот, привозят на Средний Урал:
- машины, оборудование и транспортные средства (42,3% от общего объёма импорта),
- продукцию химпрома и каучук (25,7%),
- металлы и изделия из них (13,9%).
В первую пятёрку по внешней торговле вошли США (17% от общего товарооборота), Алжир (13,7%), Китай (8,2%), Нидерланды (7,6%) и Греция (6,2%).