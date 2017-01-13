Областная газета
Спорт 13 января 2017, 16:50

Сергей Карякин: "Заблудился, потерял минут десять, но на второй точке был уже первым"

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Сергей Карякин на ралли-марафоне «Дакар»
В классе квадроциклов на 39-м ралли-марафоне «Дакар» нашу страну традиционно представляет свердловский гонщик Сергей Карякин.



Лидер общего зачёта ралли "Дакар" в классе квадроциклов Сергей Карякин поделился своими эмоциями после победы на 10-м этапе. 

— Длинный спецучасток, немного утомился его ехать, — написал после финиша Сергей. - Первая часть трассы была сложной по навигации, заблудился, потерял минут десять, когда вернулся на маршрут, думал, что сильно ото всех отстал, но, как оказалось, на второй контрольной точке я был уже первым. Отсюда и сохранил лидерство. Осталось ещё два спецучастка, но расслабляться нельзя.

Напомним, что гонщикам предстоит пройти ещё два этапа и финишировать в Буэнос-Айресе 14 января.

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