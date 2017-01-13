Запись в первые классы стартует в Екатеринбурге с 1 февраля

В Екатеринбурге 1 февраля стартует кампания по записи детей в первые классы. напоминает Муниципальное объединение библиотек Екатеринбурга и предлагает для родителей специальные мастер-классы, где расскажут как пользоваться порталом госуслуг.

Напомним, заявление для зачисления в образовательное учреждение можно подать не только непосредственно в образовательные учреждения, но и через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Участникам мастер-классов пояснят, как пользоваться порталом, расскажут, как записать детей в образовательное учреждение и как на сайте управления образования найти подходящую школу.

Мастер-классы будут проходить в течение двух дней в нескольких библиотеках города:

14 января, 15:00

Центральная городская библиотека им. А. И. Герцена, ул. Чапаева, 5, тел. для справок: 257-84-07;

Библиотека имени К. Г. Паустовского, ул. Белореченская, 26, тел. для справок: 233-71-15;

Библиотека № 7, ул. Фролова, 29, тел. для справок: 373-44-37;

Библиотека № 9, ул. Студенческая, 3, тел. для справок: 341-26-09;

Библиотека имени Н. В. Гоголя, пр. Седова, 30, тел. для справок: 366-16-23;

Библиотека № 14, ул. Свердлова, 25, тел. для справок: 370-20-03;

Библиотека № 17, пр. Ленина, 70, тел. для справок: 374-23-35;

Библиотека № 40, ул. Старых Большевиков, 18, тел. для справок: 352-11-61;

Библиотека № 42, ул. Шефская, 96, тел. для справок: 333-72-74.

15 января, 15:00

Городской библиотечный информационный центр, ул. Антона Валека, 12 (вход с ул. Маршала Жукова), тел. для справок: 358-18-81;

Библиотека № 15, ул. Билимбаевская, 33, тел. для справок: 322-81-70;

Библиотека имени А. П. Чехова, ул. Малышева, 128, тел. для справок: 374-35-11;

Библиотека имени А. М. Горького, ул. Ильича, 20, тел. для справок: 338-38-97;

Библиотека № 31, пер. Ремесленный, 7, тел. для справок: 256-49-03.

Слушателей обучающего занятия просят иметь ввиду, что для регистрации на портале госуслуг понадобятся паспорт и СНИЛС.