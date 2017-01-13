Из-за "Рождественского полумарафона" перекроют свердловскую трассу

На Среднем Урале 14 января состоится "Рождественский полумарафон". Дистанция 21,1 км будет проходить от Ганиной ямы до Среднеуральска, рассказали "ОГ" организаторы мероприятия.

Поэтому на время проведения забегов, с 10:00 до 14:00, перекроют движение от Среднеуральска, через коттеджный посёлок "Золотая горка"до паломнического центра "Ганина яма".

"Рождественский полумарафон" включён в Кубок RAY-2017. Этот Кубок объединяет порядка 20 региональных стартов, по результатам участия в них бегуны будут получать баллы за скорость прохождения дистанции, уровень сложности, и по итогам будет определён победитель.

К участию приглашены известные стайеры из Свердловской области Андрей Миняков, Алексей Никоноров, Олег Харитонов, а также победительница всероссийских соревнований по бегу на шоссе Александра Морозова. На забег регистрируются атлеты из 30 городов России, ожидается более 200 спортсменов.

Кроме того, в рамках события организаторы придумали в этом году оздоровительный пробег — можно будет бежать столько, сколько получается. Эта новость особенно обрадовала начинающих бегунов, детей и пенсионеров.

К слову, год назад, когда на морозе у всех без исключения участников этого забега ресницы покрылись инеем, этот марафон получил негласное название "марафон пушистых ресничек".