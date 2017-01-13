Обзор криминальной хроники 13 января

Житель Богдановича получил девять лет и девять месяцев колонии строгого режима за убийство своей супруги, сообщает СУ СК РФ по Свердловской области. 47-летний гражданин проходил по статье "убийство". По данным следствия, в августе 2016-го пьяный гражданин, находившийся во дворе дома по улице Озёрной, поругался со своей женой на почве ревности и ударил её гвоздодёром по голове. Гражданка скончалась. Муж спрятал ее труп в металлической трубе. Чуть погодя тело обнаружили. Злоумышленник сознался в содеянном.

Пенсионерка из Режа попала под суд за фиктивную регистрацию иностранцев.

В Свердловской области в суд направлено дело 70-летней пенсионерки, зарегистрировавшей у себя четырех граждан Узбекистана, сообщает ГУ МВД по Свердловской области. По информации полиции, с каждого приезжего женщина, проживающая в микрорайоне Быстринский города Реж, получила по одной тысячи рублей. Дело было возбуждено по статье "фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в РФ". Бабушке грозит три года лишения свободы.

В пышминском селе пьяные родственники обокрали столовую.

Двое жителей Пышминского района попали под статью за кражу из столовой, сообщает ГУ МВД по Свердловской области. По данным полиции, 17-летний житель поселка Черемыш приехал в село Четкарино к своему 27-летнему родственнику, недавно освободившемуся. Они выпили, после чего пошли прогуляться, по пути залезли в местную столовую, украли бутылку водки с продуктами и вернулись к себе, где снова выпили, закусили и заснули. Утром к ним нагрянули полицейские. Старший мужчина успел выскочить в окно и убежать, а младшего задержали. Через некоторое время удалось поймать и беглеца. В отношении задержанных, в зависимости от роли каждого, возбуждены дела по статьям "кража с проникновением в помещение" и "вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления".