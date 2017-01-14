Трамп: санкции с России будут сняты, если мы договоримся с Москвой

Избранный новым президентом США Дональд Трамп заявил о возможности отменить санкции, введенные Бараком Обамой в отношении России, сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Wall Street Journal.

По словам Трампа, санкции могут быть отменены, если Россия станет сотрудничать с США в борьбе с терроризмом. Также он выразил готовность встретиться с Владимиром Путиным после своей инаугурации.

"Если мы ладим и если Россия действительно помогает нам, то для чего нужны санкции, если творятся великие дела?", - произнёс Трамп.