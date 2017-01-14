Неизвестные обстреляли охрану заброшенного химзавода в Красноуральске

В Красноуральске в ночь на 13 января неизвестные ранили трех охранников заброшенного химзавода – двое мужчин получили ранения ног, а один черепно-мозговую травму, сообщают местные СМИ.

Информацию подтвердил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. По его словам, у охранников не было оружия, но, тем не менее, они попытались задержать нападавших и пострадали. Врачи оказывают им помощь. Сейчас устанавливается, какое оружие применялось злоумышленниками. Ведётся расследование.