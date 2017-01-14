Областная газета
Общество 14 января 2017, 10:08

По факту нападения на охрану Красноуральского химзавода возбуждено уголовное дело

Уголовное дело возбудили по факту нападения на охрану недействующего Красноуральского химзавода. Об этом "Областной газете" сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, производство начато по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Он также опроверг информацию о том, что на предприятии оставалась крупная партия взрывчатки.

Напомним, неизвестные напали на охрану Красноуральского химзавода в ночь на 13 января. В результате ранения получили трое сотрудников ЧОП из Нижнего Тагила 1983 и 1988 года рождения, пытавшихся задержать злоумышленников. Их госпитализировали.

Быстрая реклама

СЮЖЕТ: Транспортная революция в Екатеринбурге

СЮЖЕТ: Транспортная революция в Екатеринбурге

РЕКЛАМА

Авиабилеты Екатеринбург

Отели Екатеринбурга

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (14 января)

Виктор Ардашев с детьми. Автор фото неизвестен
99 лет назад уральские большевики арестовали кузена Ленина