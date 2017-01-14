Четыре дома сгорели на Среднем Урале за сутки

Минувшими вечером и ночью на Среднем Урале сгорели один частный и два садовых дома, а также частично – полуотселённый барак. Об этом "Областной газете" сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Первое ЧП случилось вечером 13 января под Верхней Пышмой. На 22-м километре Старотагильского тракта в СНТ "Звёздочка" на площади 200 квадратных метров пламя уничтожило надворные постройки и садовый дом. Второй инцидент произошёл тем же вечером в Горноуральском городском округе. В деревне Новая на улице Уральской на площади 80 "квадратов" сгорели частный дом и пристройки.

Через некоторое время в поселке Басьяновском, что под Верхней Салдой, огонь на площади 300 квадратных метров повредил полуотселённый двухэтажный барак. Пострадал один человек. А ночью в екатеринбургском коллективном саду "Энергетик" сгорел садовый домик, расположенный на улице Зелёный остров. Площадь воспламенения – 48 квадратных метров.