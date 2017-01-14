Гильдия кинокритиков лучшим российским фильмом назвала "Рай" Кончаловского

Фильм Андрея Кончаловского "Рай" стал победителем в номинации "Лучший фильм" премий Гильдии киноведов и кинокритиков "Белый слон", пишет "Российская газета".

По информации издания, картина Кончаловского также победила в номинациях "Лучший оператор" и "Лучшая режиссерская работа".

Призы за лучший сценарий, а также лучшие мужские роли первого и второго плана получил "Монах и бес" Юрия Арабова. "Слоны" за аналогичные женские роли достались "Зоологии" Ивана Твердовского и "Ученику" Кирилла Серебренникова, соответственно. "Ученика" также премировали за лучшую музыку, а "Дуэлянта" Алексея Мизгирёва – за лучшего художника. Приз за лучший дебют завоевал "Коллектор" Алексея Красовского.

Премией имени Мирона Черненко наградили социальную драму Карена Геворкяна "Вся наша надежда". Лучшим документальным фильмом стал "Слишком свободный человек" Веры Кричевской и Михаила Фишмана. "Событием года" признали работы Виталия Манского "В лучах солнца" и "Родные".

Премию молодых критиков "Голос" отдали уже опоминавшемуся "Ученику". Диплом "За гражданскую позицию" получил Александр Сокуров.