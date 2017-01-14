Сергей Карякин победил на 11-м этапе ралли-марафона "Дакар"

Сюжет Сергей Карякин на ралли-марафоне «Дакар»

В классе квадроциклов на 39-м ралли-марафоне «Дакар» нашу страну традиционно представляет свердловский гонщик Сергей Карякин.

Гонщик-квадроциклист из Екатеринбурга Сергей Карякин одержал победу на 11-м этапе ралли-марафона "Дакар" в зачете Quad. Об этом сообщается на официальном сайте спортсмена.

Карякин преодолел данный отрезок ралли за три часа 58 минут и занял первое место. На втором оказался аргентинец Даниэль Домашевски – четыре часа 19 минут. На третьем – поляк Рафал Соник, преодолевший дистанцию за четыре часа 22 минуты.

Перед заключительным, 12-м, этапом марафона итоговое положение спортсменов в Quad выглядит следующим образом: 1. Сергей Карякин, 2. чилиец Игнасио Касале, 3. аргентинец Пабло Копетти.