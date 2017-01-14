Более 200 тысяч жителей столицы Среднего Урала к концу 2016 обзавелись "Екартой"

К концу 2016 года 217 тысяч жителей Екатеринбурга обзавелись "Екартой". Об этом в интервью заявил генеральный директор компании "И-сеть" Павел Ведерников.

По его словам, общее количество "гражданских пользователей" карты возросло на 15 тысяч и к декабрю прошлого года достигло 140 тысяч человек. Кроме того, карту приобрели 40 тысяч граждан-"льготников" и 37 тысяч школьников и студентов.

Напомним, ранее сообщалось, что с 1 февраля 2017 года изменятся тарифы поезда по "Екарте", а стоимость проезда в общественном транспорте города возрастет до 28 рублей.