Областная газета
Спорт 14 января 2017, 16:32

Сергей Карякин – победитель ралли "Дакар-2017"

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Сергей Карякин на ралли-марафоне «Дакар»
В классе квадроциклов на 39-м ралли-марафоне «Дакар» нашу страну традиционно представляет свердловский гонщик Сергей Карякин.



Свердловский гонщик Сергей Карякин стал победителем ралли-рейда «Дакар-2017» в классе квадроциклов.

По итогам 12 этапов Карякин, выступающий на Yamaha, занял первое место в общем зачёте с общим временем 39 часов 18 минут 52 секунды. Вторым стал чилиец Игнасио Касале с отставанием в 1 час 14 минут 51 секунду, а тройку замкнул аргентинец Себастьян Копетти с отставанием больше 4-х часов.

Для Сергея это уже четвёртый «Дакар». В прошлом году он занял четвёртое место.

Редакция «ОГ» поздравляет Сергея победой!

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