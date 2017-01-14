Сергей Карякин – победитель ралли "Дакар-2017"

Сюжет Сергей Карякин на ралли-марафоне «Дакар»

В классе квадроциклов на 39-м ралли-марафоне «Дакар» нашу страну традиционно представляет свердловский гонщик Сергей Карякин.

Свердловский гонщик Сергей Карякин стал победителем ралли-рейда «Дакар-2017» в классе квадроциклов.

По итогам 12 этапов Карякин, выступающий на Yamaha, занял первое место в общем зачёте с общим временем 39 часов 18 минут 52 секунды. Вторым стал чилиец Игнасио Касале с отставанием в 1 час 14 минут 51 секунду, а тройку замкнул аргентинец Себастьян Копетти с отставанием больше 4-х часов.

Для Сергея это уже четвёртый «Дакар». В прошлом году он занял четвёртое место.

Редакция «ОГ» поздравляет Сергея победой!