Сергей Карякин: «Это победа важна для всех нас, для России»

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Сергей Карякин на ралли-марафоне «Дакар»
В классе квадроциклов на 39-м ралли-марафоне «Дакар» нашу страну традиционно представляет свердловский гонщик Сергей Карякин.
Победитель ралли-марафона «Дакар» в классе квадроциклов Сергей Карякин дал небольшое интервью на английском языке организаторам соревнований. "ОГ" предлагает перевод первого интервью гонщика.
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Сергей Карякин:
- Это особое чувство пересечь финишную черту… Я даже сейчас не могу объяснить, что я чувствую… В победу ещё нужно поверить, но я бесконечно счастлив. Хочу сказать спасибо всей команде. Они проделали великолепную работу и помогли мне победить. Это победа важна для всех нас, для России, поскольку раньше мы выигрывали в классификации грузовиков, а теперь ещё и победили в квадроциклах. Ох… Я четыре года шёл к этому и наконец победил…