Крупную коммунальную аварию устраняют на улице Торфорезов в Екатеринбурге

В столице Среднего Урала устраняют коммунальную аварию, произошедшую накануне в районе улиц Татищева и Торфорезов. Об этом "Областной газете" сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Авария на водопроводе холодного водоснабжения случилась 13 января. В результате подтопило проезжую часть, а также подворья, погреба и подвалы 54 частных домов.

В ликвидации последствий ЧП участвовали 28 человек и 13 единиц техники МУП «Водоканал», в том числе два экскаватора, самосвал, манипулятор, трактор с насосом, восемь аварийных автомобилей. Кроме того, на месте работала служба благоустройства. На данный момент, последствия ликвидированы. Продолжается работа по ликвидации аварии.

ФОТО: Facebook Дмитрия Рожина