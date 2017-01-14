Прооперированы охранники Красноуральского химзавода, пострадавшие при нападении

Прооперированы двое сотрудников ЧОП, получивших ранения при нападении неизвестных на охрану закрытого химзавода в Красноуральске. Об этом "Областной газете" сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, сейчас раненые мужчины находятся в больнице. Их товарищ, получивший ЧМТ и ссадины, выписан и отправлен домой.

Напомним, неизвестные напали на охрану Красноуральского химзавода в ночь на 13 января. В результате различные травмы получили трое сотрудников ЧОП из Нижнего Тагила 1983 и 1988 года рождения, пытавшихся задержать злоумышленников. Их госпитализировали. По факту было возбуждено уголовное дело.