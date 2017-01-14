МВД: у напавших на охрану Красноуральского химзавода могло быть охотничье оружие

Полиция выясняет, чем были вооружены напавшие на охрану Красноуральского химзавода. Об этом "Областной газете" сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Он отметил, что, по предварительным данным, у злоумышленников было охотничье оружие. Кроме того, полицейские сейчас отрабатывают ряд версий, касающихся причин нападения. Все они носят бытовой характер.

Напомним, неизвестные напали на охрану Красноуральского химзавода в ночь на 13 января. В результате различные травмы получили трое сотрудников ЧОП из Нижнего Тагила 1983 и 1988 года рождения, пытавшихся задержать злоумышленников. Их госпитализировали. По факту возбудили уголовное дело.