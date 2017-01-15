В Екатеринбурге задержан аферист-последователь Остапа Бендера

В столице Урала сотрудники следственного управления СК России по Свердловской области предъявили 28-летнему екатеринбуржцу обвинение по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере). Как сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области, узнав о том, что в декабре 2016 года правоохранители изъяли оборудование у букмекерской конторы, этот последователь традиций известного литературного персонажа Остапа Бендера решил обманом получить у коммерсанта 1,2 млн рублей.

Аферист уверял директора букмекерской конторы, что сможет оказать содействие в возврате изъятой техники и в дальнейшем ограждении от каких-либо проверок со стороны правоохранителей. На самом же деле злоумышленник не собирался выполнять обещанное. В 9 ч. вечера 12 января обвиняемый получил у директора букмекерской конторы первую часть оговорённой суммы – 700 тыс. рублей. Сразу же после этого его задержали оперуполномоченные управления ФСБ России по Свердловской области. Сейчас ведётся расследование уголовного дела. Злоумышленник заключён под стражу на 2 месяца.