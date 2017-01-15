На эмблеме экипажа "Союза МС-04" изображены рисунки Константина Циолковского

На эмблеме экипажа космического корабля "Союз МС-04", старт которого запланирован на март 2017 года, будут воспроизведены рисунки знаменитого учёного Константина Циолковского, чьё 160-летие отмечается в 2017 году. Об этом сообщила пресс-служба "Роскосмоса".

Напомним корабль "Союз МС-04" весной нынешнего года доставит новых членов экипажа на Международную космическую станцию. По словам командира этого корабля Фёдора Юрчихина, на эмблеме, которая появится на рукавах скафандров, рисунки Константина Циолковского станут фоном для классического парусника. Напомним, идея использования образа парусного корабля на эмблеме космического экипажа уже применялась для полёта второй лунной миссии "Аполлон-12".

Кроме того, сейчас стала известна символика и следующей экспедиции на МКС – корабля "Союз МС-05", старт которого запланирован на май 2017 года. Эта эмблема определена по результатам конкурса, объявленного командиром корабля Сергеем Рязанским в ноябре 2016 года. Лучший эскиз нарисовала Анастасия Тимофеева. Эмблема составлена из мишени контроля стыковки космических кораблей и стилизованного изображения позывного экипажа – "Борей" (в греческой мифологии – олицетворение северного ветра).

Фото: пресс-служба "Роскосмоса"