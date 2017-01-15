Евгений Куйвашев поручил выделить на ремонт автодороги к Серебрянке 100 миллионов рублей

По итогам поездки в посёлок Серебрянка губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев распорядился выделить в 2017 году 100 млн рублей на ремонт автодороги "Нижний Тагил – село Верхняя Ослянка". Об этом сообщил областной департамент информполитики.

16 января глава региона намерен подписать распоряжение о создании межведомственной рабочей группы по приведению этой автодороги в нормальное состояние. Курировать этот вопрос поручено областному вице-губернатору Сергею Швиндту.

Общая протяжённость автодороги "Нижний Тагил – село Верхняя Ослянка" равна 79,4 километра. Помимо Серебрянки, эта трасса связывает с Нижним Тагилом три населённых пункта – Синегорский, Северку и Верхнюю Ослянку. Однако нормальный асфальт есть только на 6-11-м км автодороги. На 11-47-ом км дорога отсыпана щебнем. Дальше сделано грунтовое покрытие. В 2016 году областной бюджет выделил 20 млн рублей на восстановление наиболее проблемных участков трассы, но работы на этой автодороге необходимо продолжать. Напомним, вопрос о Серебрянке прозвучал на недавней большой пресс-конференции Президента России Владимира Путина.