Областная газета
Общество 15 января 2017, 13:07

СКР проводит проверку по поводу действий екатеринбурженки против маленькой девочки

Следственный отдел по Верх-Исетскому району Екатеринбурга СКР по Свердловской области проводит доследственную проверку по информации о совершении в ночь на 14 января 2017 года противоправных действий в отношении малолетнего ребёнка на балконе по улице Заводской. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СКР по Свердловской области.

Напомним, неравнодушные горожане сообщили правоохранителям о том, что женщина на балконе жилого дома кричит и избивает маленькую девочку. В ближайшее время следователи намерены организовать судебную медицинскую экспертизу для установления возможного наличия телесных повреждений у ребёнка.

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