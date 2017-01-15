СКР проводит проверку по поводу действий екатеринбурженки против маленькой девочки

Следственный отдел по Верх-Исетскому району Екатеринбурга СКР по Свердловской области проводит доследственную проверку по информации о совершении в ночь на 14 января 2017 года противоправных действий в отношении малолетнего ребёнка на балконе по улице Заводской. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СКР по Свердловской области.

Напомним, неравнодушные горожане сообщили правоохранителям о том, что женщина на балконе жилого дома кричит и избивает маленькую девочку. В ближайшее время следователи намерены организовать судебную медицинскую экспертизу для установления возможного наличия телесных повреждений у ребёнка.