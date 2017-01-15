В Дегтярске во время погони за пьяным водителем сотрудникам ГИББД пришлось стрелять

Сегодня ночью в Дегтярске сотрудникам ГИБДД пришлось три раза стрелять в воздух, чтобы остановить автомобиль УАЗ с пьяным водителем за рулём. Как сообщили в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, сегодня около часа ночи на улице Почтовой в Дегтярске внимание сотрудников ГИБДД, проводивших профилактический рейд по выявлению нетрезвых водителей, привлёк автомобиль УАЗ.

Вместо того, чтобы остановиться по первому требованию полицейских, его водитель прибавил скорость и попытался уехать. Сотрудники ГИБДД начали преследовать нарушителя. Погоня прекратилась только после трёх предупредительных выстрелов в воздух.

Как выяснилось, в машине помимо пьяного 32-летнего водителя были ещё два пассажира 18-ти и 24-лет. Сейчас все трое задержаны до принятия решения суда о виде наказания. Автомобиль помещён на штрафстоянку.