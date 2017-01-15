Следователи назвали возможной причиной падения египетского самолёта в мае 2016 года наличие iPhonа и iPadа в кабине пилотов

Следователи, изучающие крушение египетского лайнера в мае 2016 года, назвали одну из возможных причин трагедии – iPhon и iPad, находившееся в кабине пилотов. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на французскую газету "Parisien".

Помощник пилота злополучного рейса MS804 (из Парижа в Каир) оставил на панели приборов самолёта свой iPhone 6S, iPad mini 4 и сумку с парфюмерными флаконами, включая два аэрозоля. С точки зрения следователей, гаджеты, лежавшие на солнце, могли перегреться. Напомним, данные самописцев разбившегося над Средиземным морем самолёта показали, что перед трагедией на борту лайнера возник пожар.