Антон Шипулин упустил бронзу в гонке преследования в Рупольдинге

Только что в Рупольдинге закончилась мужская гонка преследования. Антон Шипулин стартовал 24 и по ходу гонки отыграл 20 позиций. Но до пьедестала дотянуться екатеринбуржцу так и не удалось. Антон Шипулин стал четвёртым.

Антон выглядел сегодня очень здорово и допустил по ходу гонки лишь один промах. Однако сил на финишный рывок, увы, нашему спортсмену не хватило. В итоге замкнул тройку чех Михал Крчмарж, который на финише опередил российского биатлониста.

Победителем гонки стал француз Мартен Фуркад.

Он преодолел 12,5 км за 33 минуты 57,5 секунды, допустив при этом три промаха.

Серебро завоевал Эмиль Хегле Свендсен из Норвегии.