В Екатеринбурге пересчитали уток на Исети

Анна Коснырева

Сегодня появились первые результаты акции "Серая шейка" — пересчёта водоплавающих птиц, зимующих в России. В этом году, чтобы пересчитать зимующих птиц в центральной части Екатеринбурга, орнитологи из УрФУ прошли 4 км вдоль реки Исеть от Плотинки до моста по ул. Белинского. И насчитали 1057 крякв.

— Зимовки уток в средней полосе России появились не так давно, раньше птицы оставались только в центральных регионах, поскольку не так много водных территорий оставались свободными ото льда. Однако теперь птицы, которые были вынуждены перемещаться южнее, могут перезимовывать на местных водоёмах Урала. Они перестали сторониться городских территорий. Их зимовки становятся более северными, — рассказала "ОГ" орнитолог УрФУ Александра Хлопотова, председатель екатеринбургского отделения Союза охраны птиц России.

Полностью результаты пересчёта будут известны к 20 января. Кстати, орнитологи призвали к участию в подсчёте водоплавающих птиц всех свердловчан. Фотографии со стаями птиц, сделанными во время уик-энда, учёные просят присылать на адрес falcoperegrine@mail.ru. Таким образом специалисты надеются получить сведения о птицах на всех местах их зимовок. Также уральцы могут принять участие в фотоконкурсе "Утиное селфи": фото на фоне утиных стай нужно выложить на странички акции "Серая шейка" в соцсетях. Напомним, акция "Серая шейка" учреждена Союзом охраны птиц России.

Фото: Анна Коснырева