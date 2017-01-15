Полицейские задержали екатеринбуржца за ложное сообщение об угрозе теракта

В столице Урала полицейские задержали горожанина по подозрению в совершении преступления по статье 207 УК РФ ("Ложное сообщение об акте терроризма"). Об этом сообщила пресс-служба УМВД РФ по Екатеринбургу.

Вечером 13 января неизвестный гражданин позвонил в полицию и заявил, что существует угроза жизни людей в многоквартирном доме на улице Военной в Екатеринбурге. Полицейские оперативно провели обследование здания и прилегающей территории, но подозрительных предметов или опасных веществ не обнаружили.

Одновременно полицейские из Чкаловского района Екатеринбурга приступили к розыску звонившего. Подозреваемым оказался 56-летний местный житель, который в момент приезда к нему следственно-оперативной группы полиции был пьян. Свою вину в ложном звонке он признал и объяснил такую "шутку" желанием досадить соседу по коммунальной квартире, с которым неоднократно ссорился. Теперь "шутнику" грозит наказание до трёх лет лишения свободы. До решения суда он будет находиться под подпиской о невыезде.