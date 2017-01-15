Екатерина Глазырина стала лишь 34 в гонке преследования в Рупольдинге

Только что завершилась женская гонка преследования в Рупольдинге. Екатеринбурженка Екатерина Глазырина стартовала сегодня под 29 номером и улучшить результат ей сегодня не удалось - у неё 34 место.

Отставание составило больше трёх минут.

Екатерина Глазырина не очень хорошо отработала сегодня на огневых рубежах - один промах на второй стрельбе и два четвёртом. Ходом по-прежнему наша спортсменка не радует. В связи с этим у Глазыриной лишь 34 место.

Золото второй день подряд у финнюской биатлонистки Кайсы Мякарайнен. Серебро у чешки Габриеэлы Коукаловой. Бронза досталась француженке Дорен Абер.