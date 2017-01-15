«Уралочка» добыла трудные три очка в матче с «Сахалином»

Свердловская «Уралочка-НТМК» на домашней площадке обыграла «Сахалин» из Южно-Сахалинска со счётом 3:1 (20:25, 25:23, 26:24, 30:28).

В матче с одним из аутсайдеров чемпионата женской волейбольной Суперлиги обошлось без потери очков, хотя все три победные партии команда Карполя выигрывала в самых концовках.

Видео: Михаил Каменский

Напомним, что в первом круге «Уралочка» в гостевом матче смогла склонить чашу весов в свою пользу лишь в пятой партии, что обернулось потерей очка.

Самыми результативными в составе «Уралочки» стали Ксения Ильченко (26 очков), Анна Климец (16) и Елена Ирисова (13). Свердловская команда идёт в регулярном чемпионате на четвёртом месте (24 очка), сохраняя отрыв на три очка от ближайшего преследователя – команды «Заречье-Одинцово». В следующем туре регулярного чемпионата России свердловской команде предстоит важный матч с краснодарским «Динамо» в гостях (18 января).