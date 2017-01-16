Тёплая погода на Среднем Урале сохранится до середины недели

Сегодня, 16 января, днём на Среднем Урале ожидается повышение температуры до -6...-11 °С, слабая изморозь, местами пройдёт небольшой снег. Об этом сообщает Уральский гидрометцентр.

- Установившаяся погода с повышенным на 3-5 °С температурным фоном, малым количеством осадков, преобладанием слабого ветра сохранится до 19 января, - рассказала главный синоптик свердловского Гидрометцентра Галина Шепоренко.

Сегодня, 16 января, синоптики обещают переменную облачность и гололедицу в виде снежного наката. Ветер западный, юго-западный, 4-9 м/с. Ночью столбик термометра опустится до -12...-17 °С.

Во вторник, 17 января, днём ожидается до -6...-11 °С, переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. В ночь со вторника на среду температура воздуха понизится до -15...-20 °С , в горах и низинах до -25 °С.

В среду, 18 января, днём столбик термометра покажет до -9...-14 °С. Местами пройдёт небольшой снег, ветер западный, юго-западный, 4-9 м/с.