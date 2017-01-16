В Первоуральске минувшей ночью сгорел автомобиль

Сюжет Поджигатели

В Екатеринбурге с начала года сгорели 213 машин, в том числе 157 автомашин были подожжены. «Областная газета» разбирается в проблеме.

В ночь с воскресенья на понедельник в Первоуральске загорелся автомобиль. На площади одного квадратного метра повреждён салон транспортного средства "ГАЗ-3110", сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

- Сообщение о возгорании автомобиля в Первоуральске на улице Комсомольская поступило 16 января в 02:38. В тушении пожара участвовали три человека личного состава и одна единица техники. В 02:49 открытое горение было ликвидировано. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 02:52, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Напомним, на прошлой неделе на Среднем Урале горело девять автомобилей. Пять машин "ВАЗ" сгорели вместе с гаражом в Алапаевске, ещё один автомобиль загорелся рядом с частным домом в Нижнем Тагиле, повреждены моторный отсек и салон Mitsubishi Lancer в Ревде, сгорели Daewoo Nexia и кроссовер Honda CR-V в Екатеринбурге.