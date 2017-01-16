В Ельцин Центре покажут премьерный документальный фильм "Пермь-36. Отражение" Сергея Качкина

В Ельцин Центре (ул. Бориса Ельцина, 3) российский режиссёр Сергей Качкин представит свой премьерный документальный фильм "Пермь-36. Отражение". Показ состоится сегодня, 16 января, в 19:00, половина билетов уже раскуплена, сообщают в пресс-службе Центра.

Фильм зрителям также представит один из его главных героев Виктор Пестов, бывший политзаключённый лагеря "Пермь-36".

- История единственного в России музея под Пермью, посвящённого памяти жертв политических репрессий, находит отражение в восприятии автором состояния сегодняшнего и будущего общества. В центре сюжета – истории трёх бывших политзаключённых лагеря "Пермь-36". Рабочий Виктор Пестов был осуждён за антисоветскую деятельность, литературовед Михаил Мейлах – за хранение запрещённой в СССР литературы, правозащитник Сергей Ковалёв – за работу над выпуском еженедельника по Правам человека в СССР, - рассказали в пресс-службе Ельцин Центра.

Фильм снимался в течение 5 лет на народные средства.