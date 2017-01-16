Свердловчане теряют интерес к полётам за границу

Анна Коснырева

Впервые за несколько лет в пятёрке лидеров по полётам из екатеринбургского аэропорта "Кольцово" не оказалось ни одного международного маршрута. Об сообщает департамент стратегических коммуникаций Кольцово.

Пятерку лидеров для перелётов составили Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь и Новосибирск. Впервые за несколько лет в неё не вошли международные маршруты. Наиболее популярными заграничными направлениями стали Ларнака, Пхукет, Дубай, Пекин и Нячанг. Среди новых направлений популярными стали Энфида, Джерба и Батуми. Всего в 2016 году из "Кольцово" выполнили рейсы 68 авиакомпаний, география полётов включала 135 направлений.

В целом за прошлый год международный аэропорт "Кольцово" обслужил 4,3 млн пассажиров, что на 53 тыс. больше, чем в 2015 году. При этом, на внутренних линиях пассажиропоток вырос на 14,8% и составил рекордные в новейшей истории аэропорта 3,15 млн человек.

К слову, Екатеринбург вошёл в тройку самых массовых массовых направлений для перелётов в Крым и обратно по итогам 2016 года, сообщает пресс-служба международного аэропорта Симферополь http://sipaero.ru/post.php?id=208. А пассажиропоток "Симферополя" за год составил 5,2 млн человек и оказался рекордным в современной истории аэропорта.