Жителя Лесного будут судить за попытку дать взятку сотрудникам ГИБДД

Следственный отдел ЗАТО города Лесной СКР по Свердловской области передал в суд материалы по уголовному делу в отношении 47-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на дачу взятки должностному лицу – сотруднику ГИБДД. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СКР по Свердловской области.

В октябре 2016 года обвиняемый сел за руль автомобиля ВАЗ-2112 в нетрезвом состоянии, выехал на встречную полосу и совершил ДТП. На место аварии прибыли сотрудники ДПС, которые доставили виновника происшествия в местный отдел полиции. Там был составлен протокол об административном правонарушении.

Стоит отметить, что виновник аварии работает водителем-экспедитором. Выйдя из полиции, он осознал всю тяжесть сложившейся ситуации и попытался прибегнуть к незаконному способу её исправления. Он снял в банкомате 30 тыс. рублей, нашёл в городе патрульную машину с сотрудниками ДПС ГИБДД, составившими протокол об его правонарушении. Мужчина обратился к полицейским с просьбой за вознаграждение в 30 тыс. рублей уничтожить протокол. В результате полицейские задержали этого гражданина за покушение на дачу взятки. По инкриминируемому ему преступлению (ч.3 ст.30, ч.3.ст. 291 Уголовного кодекса РФ) предусмотрено наказание до 6 лет лишения свободы.