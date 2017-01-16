Фильм "Викинг" покажут более 60 стран

Анна Коснырева

Права на демонстрацию российской кинокартины "Викинг" приобрели более, чем 60 стран. Об этом написала "Российская газета" по сообщению гендиректора Первого канала и продюсера фильма Константина Эрнста в онлайн-трансляции в соцсети "Одноклассники".

Так, "Викинга" увидят зрители в Германии, Испании, Бельгии, Швейцарии, Чехии, Словакии и странах бывшей Югославии, а ещё в Китае, Корее, странах Юго-Восточной Азии и Латинской Америки.

- Замечательно, что десятки стран оценили качество картины и приобрели права на показ "Викинга", тем самым признав не только его кинематографические достоинства, но и большой интерес к русской истории, - сказал продюсер фильма Константин Эрнст.

Добавим, что "Викинг" первым из российских фильмов попал в мировую десятку по сборам в прокате за уик-энд с 5 по 8 января. А в день премьеры, 29 декабря, установил российский кассовый рекорд, собрав 142 млн рублей. По сборам за несколько дней он обогнал предыдущих лидеров отечественного кинопроката.Интервью с исполнителем главной роли фильма Данилой Козловским читайте на сайте "Областной газеты".