Областная газета
Общество 16 января 2017, 11:39

С 1 февраля паспорта и водительские права россияне смогут получить в МФЦ

Сюжет

Новое в законодательстве на 2017 год
С 1 января 2017 года вступают в силу поправки в законодательство.



С 1 февраля 2017 года россияне смогут оформлять общегражданские паспорта, водительские права и загранпаспорта старого образца в Многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) по месту регистрации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра экономического развития Максима Орешкина. 

Сотрудники МФЦ будут в трёхдневный срок передавать в органы МВД документы граждан на оформление паспорта. 

- С 1 февраля россияне смогут получить в МФЦ общегражданский паспорт и заменить автомобильные права, у которых истёк срок действия или которые были утеряны.  Можно будет оформлять заграничный паспорт, но на первом этапе только в старом формате - без биометрии, сроком на пять лет, - рассказал Максим Орешкин. 

Министр экономического развития отметил, что в перспективе 13 тысяч МФЦ по стране перейдут на выдачу загранпаспортов нового формата. 

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