С 1 февраля паспорта и водительские права россияне смогут получить в МФЦ

Сюжет Новое в законодательстве на 2017 год

С 1 января 2017 года вступают в силу поправки в законодательство.

С 1 февраля 2017 года россияне смогут оформлять общегражданские паспорта, водительские права и загранпаспорта старого образца в Многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) по месту регистрации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра экономического развития Максима Орешкина.

Сотрудники МФЦ будут в трёхдневный срок передавать в органы МВД документы граждан на оформление паспорта.

- С 1 февраля россияне смогут получить в МФЦ общегражданский паспорт и заменить автомобильные права, у которых истёк срок действия или которые были утеряны. Можно будет оформлять заграничный паспорт, но на первом этапе только в старом формате - без биометрии, сроком на пять лет, - рассказал Максим Орешкин.

Министр экономического развития отметил, что в перспективе 13 тысяч МФЦ по стране перейдут на выдачу загранпаспортов нового формата.