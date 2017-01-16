В Екатеринбурге будет увековечена память о пребывании в городе Осипа Мандельштама

Вчера, 15 января, в день рождения Осипа Мандельштама, в Ельцин Центре был презентован проект-эскиз мемориальной доски, которая в память о выдающемся поэте (он был в Свердловске по пути в ссылку) и в год его юбилея появится в Екатеринбурге. Решение об этом принято администрацией города.

О кратком, но драматичном пребывании поэта в Свердловске сохранились воспоминания его жены Надежды Яковлевны Мандельштам:

"Первая пересадка была в Свердловске. Там многочасовое ожидание на вокзале, причём конвойные не отходили не только от О. М., но и от меня. Я хотела дать телеграмму — нельзя! Купить хлеба — нельзя! Подойти к газетному ларьку — нельзя!.. Есть тоже не полагалось, потому что еда находилась в чемодане, а до вещей дотрагиваться — не положено. До воды не дотянуться. Здесь Оська не смел нарушать инструкцию: Свердловск — станция серьёзная…"

Автор проекта художник и скульптор Николай Предеин для интриги презентовал только часть мемориальной доски - профиль Мандельштама. В полном варианте на ней будет и профиль Надежды Яковлевны.

"Они - двойная звезда нашей литературы", - подчеркнул закономерность именно такого образа литературный критик Леонид Быков.

Презентация прошла при большом собрании творческой, деловой общественности. По принципу "свободного микрофона" было предоставлено слово всем, для кого поэзия и личность Мандельштама - некая точка отсчёта в жизни. С исповедальными признаниями выступили писатели и поэты В. Блинов, И. Сахновский, Е. Касимов, С. Ивкин, ректор Гуманитарного университета Л. Закс, глава Екатеринбурга Е. Ройзман и другие. Приветствие уральцам по этому случаю прислал председатель Мандельштамовского общества П. Нерлер.

Мемориальную доску планируется разместить в здании железнодорожного вокзала - именно здесь поэта с женой и содержали под конвоем.

По оценке писателя Владимира Блинова, профиль Мандельштама, размещённый на мемориальной доске, - "её просто похожий образ, но образ Поэта, увидевшего свою трагедию".

Фото: пресс-служба Ельцин Центра