Средний Урал вошёл в шестёрку лучших регионов РФ по созданию высокопроизводительных рабочих мест

Свердловская область вошла в шестёрку лучших регионов России по приросту количества высокопроизводительных рабочих мест. Об этом сообщил областной департамент информполитики.

За 2016 год на Среднем Урале создано 596,2 тыс. высокопроизводительных рабочих мест. В значительной степени это результат целенаправленной работы по реализации задач, поставленных губернатором Евгением Куйвашевым. К сегодняшнему дню наш регион на 85% выполнил план создания высокопроизводительных рабочих мест к 2020 году, обозначенный в программе реализации одного из майских указов Президента РФ Владимира Путина.

По словам заместителя областного министра промышленности и науки Виктории Казаковой, сегодня в регионе реализуется 59 инвестпроектов, направленных на модернизацию и создание новых рабочих мест на предприятиях.