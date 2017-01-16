Перекрёсток улиц Кузнецова и Калинина в Екатеринбурге закрыт на неделю

Анна Коснырева

Движение транспорта на пересечении улиц Кузнецова и Калинина перекрыли с 16 по 22 января, предупреждает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

Приостановка уличного и дорожного движения по этому участку связана с выполнением работ по строительству теплотрассы. Работы выполняет ООО "Региональное ДРСУ". Дорожники просят водителей быть внимательнее и заранее выбрать пути объезда.Отметим, что данные обо всех перекрытиях опубликованы на информационной карте официального портала Екатеринбурга.

Фото: администрация Орджоникидзевского района.