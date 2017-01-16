Девятилетняя екатеринбурженка научила капитана "Урала" игре на саксофоне

Вчера, 15 января, капитан команды "Урал" Артём Фидлер учился играть на саксофоне у девятилетней музыкантки Александры Крашенинниковой в екатеринбургском джаз-клубе. Об этом сообщили в пресс-службе футбольного клуба.

Саша Крашенинникова с 7 лет учится играть на флейте и саксофоне. В конце декабря юная музыкантка написала письмо футбольному Дед Морозу о том, что хочет научить играть на саксофоне одного из своих любимых игроков: Артёма Фидлера или Романа Павлюченко. В воскресенье, 15 января, девочка познакомила капитана команды с инструментом, обучила нескольким нотам и исполнила пару композиций.

- Раньше у меня была гитара, но я её так и не освоил. Саксофон мне показался романтичным инструментом, понравилось слушать и играть. Вообще я, конечно, удивился, что девочка загадала такое желание, сейчас дети всё больше просят что-то материальное, - рассказал Артём Фидлер после первого урока.

Фото: ФК "Урал"