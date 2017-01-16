В Екатеринбурге пропал легендарный сыщик

Свердловская полиция разыскивает без вести пропавшего Евгения Семкина, работавшего до пенсии в уголовном розыске. По информации регионального ГУ МВД России, вчера, 15 января, вечером бывший сыщик, возвращаясь домой, вышел на остановке "Общежитие" (ул. Селькоровская, 76/1) и бесследно исчез.

Евгений Семкин 53-х лет имеет среднее телосложение, рост 180 см., прямые короткие тёмные волосы, овальное лицо, тонкие губы, прямой подбородок и нос, серо-зелёные глаза, прямые брови. Он был одет во всём чёрном: брюки и джемпер, замшевые ботинки, пуховик с капюшоном без меха, вязаная шапка, кожаные перчатки. Среди особых примет у мужчины на безымянном пальце правой руки есть татуировка в виде буквы "Е".

При наличии информации о местонахождении Евгения Семкина, можно сообщить в УМВД России по Екатеринбургу: 3-564-212 (ДЧ), 3-564-260, 8-922-601-3220, 8-922-142-4969 (группа розыска), 358-71-61 или по линии 02 (телефон доверия ГУ МВД России по Свердловской области).

Фото: ГУ МВД России по Свердловской области