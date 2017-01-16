Областная газета
Экономика 16 января 2017, 13:13

Правительство РФ не намерено менять систему начисления НДФЛ

Правительство России не намерено в ближайшее время пересматривать существующую систему начисления налога на доходы физических лиц. Об этом заявил российский премьер Дмитрий Медведев на VIII Гайдаровском форуме.

Как сообщает пресс-служба Правительства РФ, это мероприятие проводится с 2010 года в память об идеологе российских экономических реформ Егоре Гайдаре.

– Мы, например, довольно давно договорились не трогать налоговую систему. В конце года и Президентом России, и мной было сказано, что вопрос прогресса по налогу на доходы физических лиц сейчас в повестке дня не стоит. Но всё равно кому-то из коллег по Правительству РФ нужно было сказать, что этот вопрос обсуждается. Не обсуждается! – подчеркнул Дмитрий Медведев.

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