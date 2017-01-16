Правительство РФ не намерено менять систему начисления НДФЛ

Правительство России не намерено в ближайшее время пересматривать существующую систему начисления налога на доходы физических лиц. Об этом заявил российский премьер Дмитрий Медведев на VIII Гайдаровском форуме.

Как сообщает пресс-служба Правительства РФ, это мероприятие проводится с 2010 года в память об идеологе российских экономических реформ Егоре Гайдаре.