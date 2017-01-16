Людмила Бабушкина поручила коллегам-депутатам изучить вопрос о транспортной реформе в Екатеринбурге

Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина поручила коллегам-депутатам детально разобраться в предложениях администрации Екатеринбурга по изменению транспортной схемы города. Как сообщили в пресс-службе регионального парламента, такое поручение дано председателю профильного комитета Валентину Лаппо.

— Публикация постановления администрации Екатеринбурга о ликвидации более 100 маршрутов общественного транспорта вызвала большую обеспокоенность жителей города. Мы обязаны защитить интересы екатеринбуржцев. В прошлом году специальная комиссия Законодательного собрания изучала вопрос убыточности перевозок общественного транспорта, у нас есть специалисты, глубоко погружённые в тему. Используя этот опыт, необходимо детально изучить вопрос, убедиться, что интересы жителей Екатеринбурга не пострадают, особенно интересы пожилых людей, инвалидов и пассажиров с детьми. Вы возглавляете профильный комитет по развитию инфраструктуры и жилищной политике, поэтому прошу вас создать комиссию, – обратилась Людмила Бабушкина к Валентину Лаппо.